Yanelli Velazco, víctima de violación tumultuaria en Puebla hace seis años, aún busca justicia

Desde hace varios días, una mujer víctima de violación se ha manifestado afuera de la Fiscalía de Puebla para exigir se actúe contra sus agresores.

La noche del pasado 8 de junio de 2016, Yanelli Velazco fue víctima de violación por dos hombres a bordo de un taxi en el municipio de Huauchinango, en la sierra norte de Puebla.

Tras la agresión, Yanelli acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia en contra de los agresores, más tarde las autoridades lograron aprehender a uno de ellos, sin embargo, 4 años después el sujeto quedó en libertad.

Un año después de ser atacada sexualmente, Yanelli fue violada nuevamente.

“Hace 6 años después de hacer mi denuncia, yo confié en la Fiscalía y en los ministerios públicos, yo no sabía que mi vida iba a cambiar por completo, un año después de mi primera denuncia de 2016, se metieron a mi casa otra vez, me violaron delante de mi hija y a consecuencia de esa agresión me quedé ciega de este ojo y mi oído izquierdo, me marcaron la palabra puta en el pecho y ya así se quedó”, reiteró Yanelli Velazco, víctima de violencia sexual.