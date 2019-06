No voy a bailar en la Guelaguetza 2019: Yalitza Aparicio

Yalizta Aparicio confirmó a través de su cuenta de Twitter que no va a bailar en la Guelaguetza y pidió a sus seguidores no alentar la reventa de boletos.

Hola a todos. He visto que distintos medios de comunicación están difundiendo información sobre la reventa de boletos de la Guelaguetza para para verme bailar. Yo no voy a bailar en la Guelaguetza. No se dejen llevar por este tipo de noticias, o cuentas falsas en redes sociales”.