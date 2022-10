“Ya veremos qué nos depara la vida”: Arturo Zaldívar sobre una vez que concluya su administración

El ministro Arturo Zaldívar dijo que confía en que la Fiscalía General de la República actuará conforme a derecho en torno a la denuncia que presentó el gobierno federal en contra del juez que absolvió a los implicados en el caso de la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

“La denuncia penal no la conozco, yo tengo confianza en que la Fiscalía General de la República actuará conforme a derecho y que se resolverá y aclarará cualquier situación… Me parece que hay que tener en cuenta que hay una sentencia de un tribunal colegiado que están obligados a seguir todos los jueces federales donde, entre otras cosas, se dijo que todas las víctimas, buenos, los procesados habían sido torturados… Entonces, ante ese escenario, sin prejuzgar sobre la sentencia del juez que no conozco, me parece que lo que el juez hizo fue acatar ese mandato”, explicó Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.

En conferencia de prensa, reconoció que hay temas pendientes por resolver en la Corte, pero aseguró que en lo que va de su administración se han atendido más de 43 mil asuntos.

“El trabajo de un Tribunal Constitucional no es resolver solamente y de manera privilegiada los asuntos que para la élite política o mediática son importantes, si no resolver todos los casos, sobre todo los que tienen que ver con los derechos humanos de todas las personas, asuntos que muchas veces no son mediáticos, que en muchas ocasiones no son políticamente relevantes, pero que, no en pocas ocasiones, son los que más afectan a las personas”, mencionó Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.

Zaldivar revela si continuará como ministro de la Corte

Sobre si continuará como ministro de la Corte una vez que concluya su administración el 31 de diciembre, Arturo Zaldívar dijo que no está buscando ninguna posición ni haciendo campaña, y que está concentrado en concluir su administración.

Estoy concentrado en terminar mi periodo de presidente de la Corte y terminarlo bien y seguir haciendo cosas

“Yo no estoy buscando absolutamente nada, estoy simplemente concentrado en terminar mi periodo de presidente de la Corte y terminarlo bien y seguir haciendo cosas y seguir avanzando y terminar algunos proyectos y algunas cuestiones que tenemos pendientes para cerrar mi administración. Estar presente y votar por quién será mi sucesor o sucesora, tengo un periodo de dos años más como ministro, ¿qué voy a hacer? no lo sé en este momento, ya veremos qué nos depara la vida. Yo no estoy buscando ninguna posición ni estoy haciendo campaña para nada, simplemente estoy haciendo mi trabajo que es mi compromiso con la sociedad mexicana”, detalló Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.

Anunció que las actividades del Poder Judicial vuelven a la normalidad a partir del 7 de noviembre.

Con información de Jessica Murillo

HVI