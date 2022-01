‘Ya tengo que vacunarme’: Así responden los rezagados en módulos de la CDMX, por miedo a contagiarse de COVID

El mensaje de los beneficios de la vacuna ya está llegando a los no vacunados y esto se notó en las largas filas que hubo este fin de semana en los módulos de vacunación para personas rezagadas en la Ciudad de México.

Josmar y su esposa, sus hermanos y su madre, son rezagados de primera o segunda dosis de la vacuna contra COVID 19; este fin de semana decidieron por fin vacunarse.

“Más que nada por los contagios que otra vez están brotando, más que nada es eso, y cómo tengo un bebé en casa, es eso más que nada la seguridad, la primera me dio miedo y dije, ay no, mejor no voy, ya la segunda, fue por tiempo, cuidándonos unos, nos cuidamos todos”, aseguró Josmar Adiel, habitante de CDMX.