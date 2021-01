Ya se perciben resultados en el combate a la inseguridad: AMLO

Al inaugurar el Cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la presencia permanente de sus elementos en todo el país ya se perciben resultados en el combate a la inseguridad y que la base de su estrategia se basa en la atención a los jóvenes.

“Ya se están sintiendo los cambios, ya hay resultados para garantizar la paz y la tranquilidad, y hay algo que es la esencia de todo, el sostén de lo que hacemos, la base principal de nuestras acciones, el que se atienda al pueblo y a los jóvenes, porque no podemos solo con la Guardia Nacional como aquí lo mencionó Rosa Icela, se requiere atender las causas que originan la violencia, hay que procurar que no continúe la desintegración de las familias, hay que procurar de que no falte el trabajo sobre todo a los jóvenes, hay que procurar de que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio”, dijo López Obrador.