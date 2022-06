“Ya no tienen alimento, ni comida”, suplican ayuda a AMLO por migrantes extraviados en Coahuila

Arturo Pérez Valencia llegó esta madrugada a Palacio Nacional para solicitar el apoyo urgente de las autoridades federales, para localizar a 20 migrantes mexicanos que, dice, se encuentran extraviados en la Sierra de Ciudad Acuña, Coahuila.

El grupo salió el domingo de Nueva Rosita hacia Muzquiz para adentrarse en la sierra rumbo a Estados Unidos, en busca de oportunidades de empleo.

“Llevan desde ayer extraviados, ya no tienen alimentos, ya no tienen agua y estaban tratando de cruzar al otro lado, pero se perdieron, ahorita están en un lugar en donde hay unos acantilados muy grandes y ya no pueden pasar, ya no tienen para dónde caminar y ya ahorita están desfalleciendo de fuerzas, ya no tienen energía de seguir caminando. Es la vida de 20 personas, entre ellas está mi hermano, y es un asunto muy delicado cada minuto está contando para que ellos puedan vivir o puedan morir en el lugar”, dijo Arturo Pérez Valencia, familiar de migrantes extraviados.

Arturo es originario del Estado de México y busca encontrar el apoyo para recatar a su hermano Luís Adrián y las 19 personas que están extraviadas en la sierra coahuilense.

Recibió anoche la llamada de auxilio de su hermano, quien le dio las coordenadas de su ubicación, frente a la frontera con Estados Unidos.

“Me comentó que ya no podían más, que ya no tenían agua, que ya no tenían comida, que ya estaban muy cansados y que estaban perdidos, que ya no sabían para dónde caminar, que ya no podían caminar porque la zona es una zona muy peligrosa, que son unas barrancas muy profundas y ya ellos no tenían fuerza de ir caminando”, dijo Arturo Pérez Valencia, familiar de migrantes extraviados.