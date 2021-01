“Ya está pasando la etapa crítica”, AMLO da mensaje tras contagio de COVID

El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió, la tarde del 29 de enero de 2021, un video que lo muestra al interior de Palacio Nacional, en el que agradece a la población por sus mensajes tras darse a conocer que dio positivo a COVID-19.

Aseguró que ya está pasando la etapa más crítica de la enfermedad y que ya se encuentra mucho mejor.

“Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien, aunque tengo que guardar reposo, ahora me acicalé, así como estoy para comunicarme con ustedes, pero no estoy, en estos días, he estado así, he portado otra ropa, eso sí, he estado trabajando, muy pendiente de todos los asuntos públicos y muy pendiente en particular de toda la pandemia”, dijo.

“Nunca perderemos la fe en el porvenir y en la búsqueda de una sociedad mejor. Gracias de todo corazón por el cariño que siempre será correspondido”, escribió en Twitter.