Xalapa cerrará panteones durante celebraciones de Día de Muertos

A sus 73 años de edad Ofelia Sánchez acudió al panteón en la ciudad de Xalapa, Veracruz a visitar la tumba de su madre.

Acompañada de su hija aprovechó los días previos a la celebración del Día de Muertos donde debido a la emergencia sanitaria no se permitirá el acceso a las familias.

En Xalapa, Veracruz por primera ocasión los panteones cerrarán sus puertas los días 31 de octubre 1 y 2 de noviembre donde tradicionalmente reciben a miles de personas que visitan a sus seres queridos.

Muchas familias aprovechan los días previos para visitar a sus difuntos.

“Por eso venimos a limpiarles a ponerle sus flores y a seguir la tradición de cada año porque no importa que no sea el mero día, finalmente si queremos nosotros a nuestros muertitos podemos venir otro día aunque no sea primero o 2”, opinó Claudia Díaz, visitante del panteón.