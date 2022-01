Wilbert Gordillo, héroe de la SSC de CDMX que ha evitado el suicidio de dos personas

A los 20 años, Wilberth Gordillo decidió ingresar a la Policía de la Ciudad de México.

Te recomendamos: Video: Policía evita suicidio de hombre en paradero del Metro Pantitlán

Es originario de Iztapalapa y fue testigo de múltiples situaciones de inseguridad durante su infancia, que lo llevaron a elegir esta profesión.

Wilberth tiene dos años como policía activo y es quien salvó la vida de un joven de 27 años, que amenazaba con aventarse del puente peatonal del Paradero del Metro Pantitlán, la tarde del miércoles 26 de enero de 2022.

“Yo me encontraba patrullando mi cuadrante y sale la emergencia por radio C2 Norte, nos indica que una persona se quería aventar del puente del transborde de Pantitlán, estaciona la unidad, yo corro hacia adentro del Metro, para llegar a donde está la persona me subo adentro de la estación, normal por los torniquetes y llego a este tramo donde se encuentra a la persona, lo único que pasaba por mi cabeza desde que llegué a la ubicación era querer salvar a la persona y que no le pasara nada”, refirió Wilberth Gordillo, policía de CDMX.

“La persona ya estaba del lado de la orilla, casi a punto de caerse, yo vi una soga en el suelo, me amarré; amarré la soga en un poste, bajo y trato de salvar a la persona, lo que sí pasó, yo me senté en la orilla, lo estoy observando y está volteando para allá, lo están distrayendo mis compañeros y veo que los está observando fijamente, bajo para que no me viera y hubiera pasado otra situación, lo único que hice fue descender, lo agarré y descender, pero se soltó la cuerda y nos fuimos para abajo, se resbaló, el nudo no aguantó, no me dio tiempo de entablar plática con él porque estaba mareado y me subieron luego luego a la ambulancia”, relató Wilberth Gordillo, policía de CDMX.