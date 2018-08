Mesa Despierta: Washington, enfocado en acusaciones contra Trump no TLCAN

Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios sobre México y Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, y el corresponsal de Noticieros Televisa en Washington, Ariel Moutsatsos, analizaron en la mesa de Despierta con Loret las acusaciones en contra de Donald Trump por posibles delitos electorales y el avance de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Para Fernández de Castro, es muy grave que Michael Cohen, el ‘fixer’ que le arreglaba todo a Trump, haya confesado que le pagó a Stormy Daniels y otra playmate por órdenes del propio presidente para que no hicieran públicas sus relaciones. Si se comprueba, podrían destituir al mandatario por conspirar para violar la ley electoral.

La ley de Estados Unidos señala que el presidente no puede ser enjuiciado, pero la acusación de Michael Cohen aumentaría la posibilidad de que el presidente enfrente un proceso de destitución. Fernández de Castro consideró que ayer fue el día más duro de la presidencia de Trump en términos legales.

Ariel Moutsatsos, corresponsal de Noticieros Televisa en Washington, coincidió en que fue el día más negro para un presidente desde el escándalo del Wartergate.

Sobre el TLCAN, Moutsatsos señaló que según las delegaciones mexicana y estadounidense, hoy es un día clave para alcanzar un acuerdo en principio, mientras la Casa Blanca reporta avances.

Y es que hay distintas versiones. The Wall Street Journal reportó que ha surgido una divergencia entre el gobierno saliente de México y el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, respecto a cómo manejar la cuestión energética.

Según el diario, el próximo gobierno de López Obrador quiere evitar que la inversión en energía sea incluida en el TLCAN, mientras que el actual equipo de negociación ya habría acordado con Canadá que sería incluida.

Además, los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores de México, Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray, no se encontraron el martes, como se esperaba, con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.

Quien sí se reunió y a solas, fue el doctor Jesus Seade, designado como próximo jefe de negociación del TLCAN por López Obrador. Cuestionado sobre esta divergencia y sobre si el tema se trató en su reunión a solas con Lighthizer, Jesús Seade aceptó que la cuestión se abordó, junto con otras, pero negó que haya diferencias.

“No no no, en absoluto. Hablando de todo pero obviamente para nosotros es importante conocer todos los temas”.

En la mesa de Despierta, Rafael Fernández de Castro agregó que AMLO se dará cuenta que no hay manera de llevarse bien con Donald Trump. Además, en Washington se han dado cuenta que no hay manera de defender al presidente ante las acusaciones de Michael Cohen y están enfocados en ese tema, no en el tratado de libre comercio.

