Wall Street cierra con ganancias tras comentarios de jefe de la Fed

Las acciones subieron el miércoles en Wall Street en la Bolsa de Nueva York y el referencial S&P 500 rompió brevemente la barrera de los 3 mil puntos por primera vez en su historia, ante las expectativas cada vez más férreas de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) tras los comentarios de su presidente, Jerome Powell.

El Dow Jones también alcanzó un máximo intradía y el Nasdaq cerró en su récord máximo tras la divulgación de comentarios preparados de Powell para dar ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

Powell dijo que la Fed actuaría “de manera apropiada” para sostener el crecimiento récord de Estados Unidos.

En el balance, los inversores viven con el credo: ‘No combatan a la Fed’, y si las tasas bajan, cualquiera sea la razón, a menudo se vuelcan a las acciones, así no que no estoy sorprendido de que lleguemos a máximos”, dijo Rick Meckler de Cherry Lane Investments, una oficina de inversión familiar en New Vernon, Nueva Jersey.