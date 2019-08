Wall Street cierra en rojo ante temores de una recesión

Wall Street cerró la sesión de este miércoles en rojo, en un clima de incertidumbre sobre la economía mundial y ante temores de una recesión.

Según los resultados preliminares al cierre, el Dow Jones cedió 3.05% a 25,478.50 puntos, el índice S&P 500, considerado el más significativo de la situación real del mercado, cayó un 2.9% a 2,840.60, mientras que el Nasdaq, de empresas de tecnología y electrónica, cayó un 3.0% a 7.773.94.

La liquidación de acciones se produjo luego de que, por primera vez desde 2007, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se ubicó temporalmente por debajo del rendimiento del bono a dos años, una dinámica vista como presagio de una recesión.

A esta inquietud se sumaron resultados económicos malos de China, donde el crecimiento de la producción industrial cayó en julio a mínimos de 17 años, y de Alemania, donde la actividad económica se contrajo en el segundo trimestre.

La intensificación de la guerra comercial de Estados Unidos con China ha sido un factor clave en las preocupaciones sobre la desaceleración de la economía mundial, pero poco después de que el Dow tocara fondo, Trump renovó sus ataques contra la Reserva Federal (Fed) y su presidente Jay Powell, a quien él mismo designó.

“China no es nuestro problema … Nuestro problema es con la Fed”, tuiteó Trump, culpando a Jerome Powell, jefe de la Fed y a toda la Fed de no tener “ni idea”.

The Great Charles Payne @cvpayne correctly stated that Fed Chair Jay Powell made TWO enormous mistakes. 1. When he said “mid cycle adjustment.” 2. We’re data dependent. “He did not do the right thing.” I agree (to put it mildly!). @Varneyco

¡La Fed “recaudó demasiado y demasiado rápido. Ahora es demasiado lenta para recortar … ¡Alemania, y muchos otros, están jugando el juego! ¡LOCA CURVA DE RENDIMIENTO INVERTIDA! Deberíamos estar cosechando grandes recompensas y ganancias, pero la Fed nos está frenando”, aseguró Trump.

“The Fed has got to do something! The Fed is the Central Bank of the United States, not the Central Bank of the World.” Mark Grant @Varneyco Correct! The Federal Reserve acted far too quickly, and now is very, very late. Too bad, so much to gain on the upside!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2019