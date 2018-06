Wall Street, al alza con plan de EU sobre inversión de China

Wall Street abrió el miércoles al alza y con un avance del 0.58 por ciento en su principal índice, el Dow Jones de industriales, después de que el presidente Donald Trump anunciara un plan menos duro de lo esperado para restringir las inversiones chinas en firmas tecnológicas estadounidenses.

Unas horas después, el Dow Jones había avanzado 218.18 puntos, o 0.91 por ciento, a 24,505.81 unidades. El índice selectivo S&P 500 subía 18.68 puntos, o un 0.67 por ciento, a 2,741.28 unidades; y el compuesto Nasdaq ganó 32.87 puntos, o 0.43 por ciento, a 7,594.45 unidades.

Los futuros de las acciones estadounidenses cedían cerca de un 0.5 por ciento temprano en la jornada, pero subieron tras conocerse noticias del abordaje hacia la inversión china.

Dos días antes, reportes indicaron que el Departamento del Tesoro estaba proyectando medidas para impedir que firmas con al menos un 25 por ciento de propiedad china compren empresas estadounidenses con “tecnología industrialmente significativa”.

El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo en una cadena televisiva que los cambios no están pensados únicamente contra China, y que no espera ningún efecto económico significativo tras el proceso de revisión mejorado.

Los inversores están intentando decidir cuál va a ser la política respecto al comercio con China y el resto del mundo. Vacilan entre su sentimiento pesimista y un cierto ánimo de que no será tan severo como se teme”, dijo Rick Meckler, socio de Cherry Lane Investments en New Vernon, Nueva Jersey. “El gran problema es que no hay un mensaje claro”, agregó.