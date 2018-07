Wall Street abre a la baja, arrastra a sector industrial

Los mercados de la Bolsa de Nueva York, ubicada en la calle Wall Street, abrieron a la baja este miércoles, pues algunos resultados trimestrales de empresas del sector industrial decepcionaron a los inversionistas.

Los operadores también están a la espera de resultados de las conversaciones comerciales entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a nombre del bloque comercial de la Unión Europea (UE).

El promedio industrial Dow Jones caía 58.24 puntos, o 0.23 por ciento, a 25,183.70 unidades, mientras que el índice selectivo S&P 500 perdía 2.67 puntos, o 0.09 por ciento, a 2,817.73 unidades. El compuesto tecnológico y bancario Nasdaq bajaba 1.67 puntos, o 0.02 por ciento, a 7,839.09 unidades.

Por sectores, caía especialmente el de las telecomunicaciones en 1.39 por ciento, seguido por la caída del 0.34 por ciento del sector financiero. Entre los sectores al alza se encontraban el inmobiliario, con ganancias del 0.69 por ciento, y el de los bienes esenciales, con un incremento de 0.52 por ciento.

El parqué neoyorquino abrió hoy con la mirada puesta en el diálogo que mantendrán hoy en Washington el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Se espera que aborden los aranceles comerciales que se han impuesto mutuamente las dos potencias.

A través de su cuenta de Twitter, Trump indicó esta mañana que propondrá a la Unión Europea (UE) suprimir todos los aranceles, restricciones y subsidios mutuos, aunque previó que su socio no estaría preparado para adoptar tales medidas.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready – but they won’t!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2018