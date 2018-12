Aeropuerto de Santa Lucía, para vuelos internacionales, informa Miguel Torruco

Miguel Torruco, secretario de Turismo del Gobierno Federal, informó que el proyecto del Aeropuerto en Santa Lucía será para vuelos internacionales y que el actual Aeropuerto de la Ciudad de México será para vuelos nacionales.

“Ya se decidió. Va a ser Santa Lucía el internacional y en la Ciudad de México el nacional; va a haber un proyecto aeroportuario con el de Toluca […] no hay problema con el aeropuerto de Santa Lucía, será un gran aeropuerto que va a detonar también el área económica de la parte norte de México; por otra parte, el de la Ciudad de México tendrá una remodelación para poder hacerlo más fluido; el de Toluca servirá de complemento y tendremos una red metropolitana digna para seguir creciendo en materia turística”, explicó el funcionario federal.

Con la participación de inversionistas, empresarios, prestadores de servicios, organizaciones sociales y autoridades de los 3 órdenes de gobierno, tendremos el voto de confianza y compromiso para convertirnos en una auténtica potencia turística captadora de divisas. pic.twitter.com/dOyBysnkZZ — MiguelTorrucoMarqués (@TorrucoTurismo) December 6, 2018

Aunque las adecuaciones al actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el proyecto de Santa Lucía tardarán tiempo, dijo, no será más de lo que iba a llevar hacer uno nuevo.

“Pues se iba a llevar más tiempo el nuevo porque, además, no les dijeron que la cuarta pista y tercera apunta con el giro de 45 grados a un cerro, también eso cuesta y hubiera costado mucho dinero quitar, era un barril sin fondo, aquí la transparencia, vamos por México no vamos por intereses de grupo, acuérdense que es un cambio radical el que se da”, defendió Torruco.

Agradezco a los compañeros de los medios de comunicación por acompañarnos en nuestra primera conferencia de prensa desde @SECTUR_mx. Ha sido un gusto contar también con la presencia del Diputado Federal @lalegre, Presidente de la Comisión de Turismo. Gracias por su apoyo. pic.twitter.com/GVKNGxQGZL — MiguelTorrucoMarqués (@TorrucoTurismo) December 6, 2018

Informó que desaparecerá el Consejo de Promoción Turística, no dio a conocer el número de personas que serán liquidadas.

“Entrará en liquidación el Consejo de Promoción Turística de México, es un hecho su desaparición, vamos a ser un Estado no obeso sino más delgado, más productivo, vamos a dar resultados con dos subsecretarías no con tres, vamos a dar resultado no sobre el número de turistas, sino sobre la generación de la mayor derrama económica”, afirmó.

La Secretaría de Turismo confirmó que se moverá a Chetumal, Quintana Roo, pero antes dijo, se hará un estudio porque se trata de una ciudad que no tiene la infraestructura para soportar a los empleados que se irán, que no serán todos.

(Con información de Guadalupe Madrigal)

