Vuelo de la Fuerza Aérea viaja de Bucarest a CDMX con 63 mexicanos evacuados de Ucrania

Un grupo de 63 mexicanos y sus familiares ucranianos viajan este martes en el Avión de la Fuerza Aérea Mexicana en un vuelo de Bucarest, Rumania a la Ciudad de México, coordinado por la Sedena y la Cancillería.

“La salida para nosotros no es que no quisiéramos, si no que no había manera humana de salir, porque había ya infiltrados del ejército contrario y disparaban a matar. No podíamos ir corriendo a la estación de tren a tomar un auto, a un taxi no existía, ni gasolina había”, dijo Liliana Berestok, evacuada mexicana de Ucrania.

“Era escuchar primero la alarma, una alarma de ataques aéreos, la alarma ciudad quiere decir van a entrar aviones, se detectó que hay aviones; el sonido del avión esta sensación de que esta sobre volando tu área”, comentó Silvia Mercado, mexicana evacuada de Ucrania.

“Hemos trabajado mano a mano desde México y con México la embajada de México en Ucrania, Rumania, Polonia, en Hungría y en realidad todas las embajadas de México en Europa que han tenido alguna participación en la identificación de personas mexicanas en su tránsito de salida de Ucrania”, dijo Guillermo Ordorica, embajador de México en Ucrania.

La embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, explicó que se realizaron diversos operativos y maniobras para incluso arreglar documentación de quienes no tenían papeles.

“Mucha gente logró salir por su cuenta llegaron incluso a diferentes fronteras, como fue en Polonia, tenemos en este grupo alrededor de 15 o 20 personas que vienen de Polonia, que ya han llegado a Bucarest y que van a abordar mañana el avión traemos también tres personas que vienen de Hungría, llegaron a Budapest y ya se encuentran en Bucarest”, comentó la embajadora Olga García Guillen.

Mencionó que alrededor de 30 mexicanos decidieron quedarse en Ucrania con sus familiares, especialmente las esposas de hombres entre 18 y 60 años de edad que están obligados a permanecer en el país para atender cualquier llamado del gobierno.

En conferencia de prensa este lunes, en la embajada de México en Bucarest, los mexicanos evacuados compartieron sus dificultades para salir de ciudades que han recibido fuertes ataques militares.

“Intenté salir por tren, imposible, eso era un caos, aunque hubiese boletos, era inaccesible, los autobuses también estaban de igual forma inaccesibles, cancelados, mi avión canceló, los boletos del tren no funcionaron y en ese momento fue cuando yo me comuniqué con la embajada mexicana”, destacó Víctor.

Los mexicanos y ucranianos están muy agradecidos, pero también tienen sentimientos encontrados porque han dejado a familia y amigos en Ucrania bajo el riesgo de bombas y misiles.

“¿Cuál fue el momento más difícil?

“Cuando ya estábamos en el coche y decirle adiós a mi marido”, compartió Silvia Mercado, evacuada.

