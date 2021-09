Vuelca tractocamión con vehículos nuevos sobre autopista Veracruz-Cardel

En Veracruz, un tractocamión tipo nodriza que transportaba vehículos nuevos volcó sobre la autopista Veracruz-Cardel a la altura del kilómetro 225, muy cerca de la caseta de cobro del Puente La Antigua.

El conductor habría perdido el control y volcó por lo que algunos vehículos se desprendieron y cayeron en la carpeta asfáltica. De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, a pesar de lo aparatoso del accidente no hubo personas lesionadas, sin embargo, la autopista estuvo cerrada a la circulación debido a que la unidad quedó atravesada en ambos carriles y rompió el muro de contención.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional y Protección Civil Municipal para atender el accidente.

Este fue el segundo accidente en menos de 12 horas en la autopista Veracruz-Xalapa que provocó el cierre de la vialidad, horas antes dos tráileres se incendiaron a la altura del municipio de Emiliano Zapata.

“Unos días estoy aquí y unos días me voy para la casa de mi mamá por el temor de que se vaya seguir cayendo de hecho hay una recamara que, si sirve las otras dos no las ocupamos porque nos da temor que se vaya seguir cayendo la tierra”, dijo Luz del Carmen Rivera, habitante de Xalapa 2000.

Luz del Carmen Rivera vive con su familia en el edificio Tatahuicapan de la zona habitacional “Xalapa 2000” en Xalapa, Veracruz. Es una de las 120 familias que habitan en aproximadamente 20 edificios que se encuentran en riesgo debido a los constantes deslaves provocados por las lluvias. El último deslizamiento de tierra se registró tras el paso de huracán Grace y puso en riesgo momentáneo a quienes viven en los edificios “Xolostla” C y D.

El área fue acordonada y se les pidió desalojar el inmueble, pero hasta ahora no lo han hecho.

“Cuando ya me dijeron los vecinos o el vecino que no pasaba nada, ya no le tomé tanta importancia, pero si me da miedo, la verdad tengo ese temor porque cada día esto se va derrumbando, se sigue deslavando”, explicó Albertina Perea, habitante de Xalapa 2000.