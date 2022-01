“Voy saliendo del covid. Ya no tengo síntomas”, anuncia AMLO en video

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje a la nación tras haber dado positivo a la variante ómicron del covid.

Por medio de un extenso mensaje, el mandatario brindó detalles de los síntomas que ha presentado desde que contrajo la enfermedad, al asegurar que han sido leves.

A continuación detalló que no tomó ningún tratamiento especial para enfrentar la enfermedad, al señalar que no presentó los otros síntomas que eran comunes con las variantes anteriores.

En su mensaje destacó que con la variante ómicron no representa un mayor riesgo para la población, pese a su ola expansiva de contagio.

“Me da mucho gusto porque eso significa que esta pandemia va de salida, todavía es pandemia, pero yo creo que con esta nueva variante no hay muchos riesgos. No van a aumentar las hospitalizaciones, hay hospitalizaciones, pero no están aumentado mucho y, lo más importante, no vamos a tener más fallecimientos y después de este periodo de contagio que, eso sí, es expansivo, vamos todos a regresar a la normalidad. Yo llevo cuatro días y ya estoy bien. Desde luego, si me hago la prueba voy a volver a salir positivo, pero ya no tengo síntomas que me puedan preocupar y no he tomado medicamentos especiales, estos nuevos medicamentos que ya se aprobaron y que se pueden aplicar”, aseveró.