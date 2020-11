Volverán a cerrar por un mes Zócalo de Puebla para evitar aglomeraciones por COVID-19

Te recomendamos: Congreso de Puebla reconoce el matrimonio igualitario

Lo anterior lo informó el secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori, al destacar que las condiciones de la pandemia, obligan a la restricción de este paso.

“Como ustedes saben es únicamente la plancha del zócalo donde no necesitamos que esté gente sentada, donde no necesitamos que vengan a pasear, en este momento el zócalo no es para venir a pasearse, el zócalo es para venir a hacer compras e irse a la casa, no es para traer niños, no es para traer adultos mayores, entonces es por eso que se toma la determinación de cerrar la plancha”, dijo Gustavo Ariza Salvatori, secretario de Protección Civil.