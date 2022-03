¿Qué es la voluntad anticipada y cómo se puede acceder a ella?

La Ciudad de México fue la primera entidad federativa en aprobar la ley de Voluntad Anticipada en 2008; le siguieron otros 14 estados. En otros 7 se está discutiendo.

Te recomendamos: Primer autorizado a suicidio asistido en Italia obtiene fármaco tras 16 meses

“Es el derecho que tiene una persona para expresar su voluntad, para decidir si sí o si no quiere ser atendido de manera médica por tratamientos o procedimientos para alargar su vida de manera que no sea natural, cuando esta persona se encuentre en estado terminal, le llaman los doctores”, indicó Vicente Solís, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.

A pesar de que han pasado 14 años de la aprobación de esta ley en la Ciudad, 73% de la población desconoce la ley de Voluntad Anticipada; así lo reveló la Octava Encuesta de Servicios Notariales en la Ciudad de México realizada en 2021.

Sin embargo, según datos recopilados por el Centro de Opinión Pública de la Universidad Del Valle de México en 2020, 86% de los mexicanos está de acuerdo en que las personas que tienen una enfermedad terminal deberían tener derecho a solicitar voluntaria y libremente la muerte.

Pueden acceder a la ley de voluntad anticipada todos los mayores de 18 años.

“¿En qué momento? Lo va a determinar el médico. La situación terminal o la etapa terminal es cuando la enfermedad ya no tiene cura, eso es muy importante, no puede ser cualquiera, eso lo determina el médico”, explicó Vicente Solís, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Existen dos vías:

En caso de que el paciente no pueda decidir, los familiares cercanos podrán hacerlo, siempre y cuando el enfermo esté ya hospitalizado.

En caso de ser mayor de edad, la decisión sobre la voluntad anticipada la podrán tomar el cónyuge, concubino, hijos, padres, nietos y hermanos, en ese orden.

Si el paciente es menor de edad o discapacitado, la decisión la pueden tomar: los padres, tutores o hermanos mayores de edad.

“Y esto evita hasta conflictos con la familia que se queda, porque es como mi deseo, que el día que pase, no necesariamente que ahorita lo esté viviendo, me ayude a dejar de prolongar mi vida o mi sufrimiento y esto a pesar de que en un inicio para los seres queridos es sumamente doloroso, es como respetar a su ser querido, y entonces les quitan a ellos una decisión difícil, hay que entender que la voluntad anticipada no es eutanasia, no es un suicidio voluntario, es un rechazo al tratamiento para prolongar la vida y que está causando sufrimiento. No hay que verlo como la terminación de vida, sino hay que verlo como la terminación del sufrimiento, respetando la decisión de quien así lo desea que se haga”, explicó Beatriz Glowinski, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM.