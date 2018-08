Volkswagen es acusada por pérdida de cosechas en Puebla

Volkswagen es acusada por la pérdida de cosechas en Puebla, los campesinos denuncian a la productora de autos por usar una tecnología que evitó lluvias.

Paola Luna, habitante de San Lorenzo Almecatla, dice:

No’más quitamos este elotito, mire, lo vamos a abrir y usted me va a decir, mire, para nosotros no nos sirve no es cosecha. Mire, no llena. Imagínese un elote en este terreno, cuánto voy a sacar si no lleno”.