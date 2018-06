Volcán Sierra Negra, en archipiélago ecuatoriano, inicia proceso eruptivo

El volcán Sierra Negra, situado al sur de la Isla Isabela, la más grande y occidental del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, podría haber iniciado un nuevo periodo eruptivo, advirtió el Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional.

Un incremento en la actividad sísmica y en la captación de señales en los micrófonos de infrasonido instalados en ese volcán, muestran que “es probable que esté iniciando un proceso eruptivo”, explicó Mario Ruiz, del IG.

En las últimas 24 horas, cerca de quince sismos se han registrado en la zona de las Galápagos, según los registros sismológicos que dispone el IG sobre la situación en la zona del archipiélago.

“Hay reportes también de bramidos, que escuchan” los guardias del Parque Nacional Galápagos (PNG), que se encuentran en Isabela, agregó el científico ecuatoriano.

Si se llega a dar una erupción, “el escenario más probable es que tengamos emisiones de lava que se desplacen al interior de la caldera y en la zona norte del volcán”, sostuvo Ruiz al recordar que esas zonas están actualmente cubiertas por material volcánico de anteriores erupciones.

También recordó que, en una anterior erupción del Sierra Negra, en 1979, el volcán arrojó y emitió lava a la zona norte de la montaña, que llegó hasta el océano, aunque en la última registrada en 2005 “la lava no llegó al mar”.

El Sierra Negra ha presentado una importante actividad sísmica desde mediados de 2016, pero en los últimos días incrementó ese comportamiento, lo que el IG consideró como precursora de un proceso eruptivo.

Volcan Sierra Negra in the Galápagos begun an eruption at about 14:00 local time according to Xavier Garcia plus a new vent was seen to have opened up. Credit: Xavier Garcia. #SierraNegra #Galapagos #Volcano pic.twitter.com/nR5o35aaU5

— René Goad 🇬🇧🌋 (@RenVolcanoman) 26 de junio de 2018