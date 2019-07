Volcán Popocatépetl emite 169 exhalaciones en las últimas 24 horas

En las últimas horas el volcán Popocatépetl ha incrementado ligeramente su actividad. Durante la madrugada de este domingo tuvo dos explosiones que estuvieron acompañadas de material incandescente; la primera ocurrió a las 00:52 minutos, la segunda se presentó a las 4:40 horas, en ambas, los fragmentos balísticos rodaron hacia los lados oeste-sureste del cráter del volcán y a más de 800 metros de distancia.

Luego de la actividad, esta mañana el volcán amanece con exhalaciones de vapor de agua y gas con ligero contenido de ceniza.

Carlos Tovar, investigador del CUPREDER informó que no se ha presentado caída de ceniza en localidades aledañas al coloso. Señaló que esta actividad de explosiones súbitas, inició desde la noche del pasado viernes.

Durante las últimas horas el Popocatépetl ha presentado 169 exhalaciones, un sismo volcánico, una explosión y 381 minutos de tremor armónico, de acuerdo con el último informe del CENAPRED.

Las autoridades de protección civil en el estado de Puebla, piden a la población no acercarse al volcán a menos de 13 kilómetros a la redonda. El semáforo de alerta volcánica continúa en amarillo fase 2.

Desde el espacio, la NASA captó en fotos la espectacular erupción del volcán Raikoke, ubicado en las islas Kuriles, en territorio ruso. El volcán entró en actividad la mañana del pasado sábado 22 de junio, cuando una enorme columna de ceniza, acompañada de gases volcánicos, fue lanzada desde su cráter, de 700 metros de ancho.

Las imágenes fueron tomadas por astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) y fueron calificadas como espectaculares. El volcán Raikoke no había hecho erupción desde 1924, hace 95 años y en esta ocasión, la pluma volcánica alcanzó entre los 12 y 16 kilómetros de longitud.

