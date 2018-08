Víctimas del Volcán de Fuego en Guatemala han sido olvidadas

Han pasado más de 90 días y las víctimas del volcán de fuego han sido olvidadas.

La erupción cobró la vida de 200 personas, desapareció a más de 300, hirió a 600, damnificó a más de 3 mil y afectó a más de 2 millones de guatemaltecos.

La zona cero fue declarada campo santo e inhabitable debido a los lahares que han provocado las copiosas lluvias, esto no ha sido impedimento para muchos familias de las víctimas, que permanecen buscando sus restos entre los escombros.

Estamos aquí, tratando de ver si todavía se puede encontrar verdad”, dijo Paula Lucía Ramírez, familiar de víctimas

¿Creen ustedes que todavía podrían encontrar algún resto humano?, se le preguntó y dijo: “Pues sí, porque se han encontrado bastantes, incuso ahorita se halló sólo un brazo de una persona. Ahí hay todavía bastantes familiares y personas conocidas subterradas”.

Por otra parte, Otto Ramiro García Barillas, un guatemalteco damnificado, dijo: “Estoy en este lugar porque busco a mi esposa y a mi mamá que están desaparecidos y no tengo detalles de ellas todavía. Usted bien sabe que la lluvia se deja venir y si no ya no encontramos, escarba el agua y ya no los encontramos, entonces vamos a luchar a ver a dónde podemos llegar.

A este dolor se le suma el haberlo perdido todo, esa trágica tarde, cuando el volcán expulsó más de 30 millones de metros cúbicos de material volcánico, sepultando cuatro comunidades completas. La solidaridad de todo el pueblo guatemalteco y de la comunidad internacional fue desbordante durante las primeras semanas de la tragedia. Pero hoy, muy pocos siguen luchando por entregarles un nuevo hogar a los afectados.

Quienes han corrido con un poco más de suerte fueron trasladados a las primeras viviendas unifamiliares de madera y lámina en una finca del centro del departamento de Escuintla, a unos 14 kilómetros del lugar de la tragedia. Reciben tres tiempos de comida, cuentan con agua potable, sanitarios y servicio de salud.

15 días vamos a ajustar. ¿Están bien acá? Pues por la gracia de Dios no tengo nada qué decirle, nada malo, estamos bien, nos dan la comida, así regular, más que todo bien mal”, narró la damnificada María Estela Llamas.

Hasta el momento únicamente 94 familias de los más de 3 mil damnificados víctimas de la tragedia del Volcán de Fuego han sido beneficiados con estas viviendas temporales unifamiliares.

Pero, más de 2 mil 500 guatemaltecos aún viven en albergues municipales, hacinados, sin seguridad, ni privacidad, han sido olvidados.

“Aquí estamos en espera sólo de la voluntad de Dios, porque no hemos tenido visita de ninguna autoridad, ni de la capital ni de Escuintla. Tenemos muchas necesidades, las primeras necesidades que nosotros como damnificados tenemos necesidad, es vivienda. Y es lo que menos hemos tenido conocimiento de las autoridades. Estamos en espera de una noticia del gobierno, la cual nunca ni nadie se ha acercado a decirnos qué van a hacer con nosotros”, expresó el damnificado Luis René Álvarez Calí.

La morgue, improvisada en una escuela pública, también está abandonada. Con la puerta principal abierta, sin autoridad o alguien para dar información, los ataúdes continúan en el mismo lugar del trágico domingo 3 de junio.

Con información de Lisa María Lou, Noticieros Televisa

