Volcadura de tráiler cargado de harina provoca caos en carretera de Arteaga, Coahuila

Un tráiler cargado con toneladas de harina volcó en el tramo “Los Chorros” de la carretera 57, en el municipio de Arteaga, Coahuila.

El accidente ocurrió la mañana de este jueves cuando la unidad que salió de Nuevo Laredo, Tamaulipas, aparentemente se quedó sin frenos a la altura del kilómetro 230.

Primero la unidad golpeó el muro de contención y luego se volcó.

“Bendito Dios salimos librados, fue un problema de frenos, no me frenó de manera correcta, me ganó el peso en la curva y sufrí la volcadura”, dijo Carlos Alberto Vela Sánchez. Chofer del tráiler accidentado.