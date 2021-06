Vuelca camioneta del transporte público en carretera de Chiapas; hay 23 heridos

En Chiapas, 23 personas resultaron heridas al volcar una camioneta de transporte público en el tramo carretero que va de Tuxtla Gutiérrez al ejido Emiliano Zapata.

Te recomendamos: Volcadura en avenida Miguel Ángel de Quevedo, CDMX, deja seis lesionados

Presuntamente una falla mecánica provocó que el chofer perdiera el control de la unidad y se precipitara al fondo de un barranco. Según las autoridades la unidad venia con sobrecupo.

Fallaron los frenos al tomar una curva

“Venía un colectivo saliendo de esa colonia hacia Tuxtla Gutiérrez, en la segunda curva se van los frenos, es lo que comentan las personas que iban y se va a un barranco casi cayendo por 15 metros. Sabemos que los vehículos están diseñados para un tipo de carga, entonces al sobrecargarlos obviamente van a tener alguna falla mecánica más si son vehículos ya viejos pues prácticamente van hacer más vulnerables”, dijo Eder Fabian Mancilla Velásquez, director de Emergencias de Protección Civil Tuxtla Gutiérrez.

Tras el accidente se activaron ambulancias, equipo motorizado, paramédicos y la Unidad de Ataque Rápido de las secretarías estatal y municipal de Protección Civil y Cruz Roja, además de un helicóptero que trasladó a dos de los lesionados a un hospital de Tuxtla, Gutiérrez.

#ComunicadoPC || Sistema Estatal de #ProtecciónCivil activa protocolo de atención por accidente carretero en Emiliano Zapata, municipio de #TuxtlaGutiérrez. Se traslada a personas lesionadas vía aérea y terrestre. https://t.co/alZHkbz6GL pic.twitter.com/b8SBxRWte1 — Protección Civil Chiapas (@pcivilchiapas) June 11, 2021

Gravedad de los heridos tras el accidente

“Hubo la necesidad de activar Halcones de Chiapas quienes trasladaron a dos personas, una en prioridad roja y otra en prioridad amarilla; algunos al Gomez Maza y algunos otros fueron trasladados al Hospital de Chiapa de Corzo”, explicó Eder Fabian Mancilla Velásquez, director de Emergencias de Protección Civil Tuxtla Gutiérrez.

La mayoría de los lesionados, entre ellos el chofer fueron trasladados al Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, de Tuxtla Gutiérrez.

¿Hasta el momento no les han dicho nada, de que está estable o algunos golpes que tenga? no, sí tiene golpes, pero hasta ahí nada más, pero de ahí no, las demás a personas hay graves pues, pero no sabemos”, relató Sergio Escobar, familiar de lesionados.

Las autoridades del estado ya realizan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

El tramo carretero permaneció cerrado por más de dos horas mientras se realizaban las labores de rescate y se retiraba la unidad accidentada.

Con información de Juan Álvarez

HVI