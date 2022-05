Volcadura de autobús en la México-Querétaro deja 41 heridos

En Querétaro, la volcadura de un autobús suburbano sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de la comunidad de Miranda, en el municipio de El Marqués, dejó como saldo 41 personas heridas.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles cuando el conductor perdió el control de la unidad y volcó.

Según los pasajeros que viajaban a San Juan del Río, fue el exceso de velocidad y el sobrecupo lo que le impidió que el conductor mantuviera el control de la unidad.

“Iba lleno, yo soy de aquí de Miranda me acababa de subir, iba lleno nada más que también ellos, esta línea trabaja muy acelerada, no trabajan con precaución, siempre bajan bien acelerados, no sé si por el pasaje realmente si se debe de regular y tomar cartas en el asunto”, narró el pasajero Arturo Ramos.

“Supuestamente se le salió un coche de la gasolinera y no le dio tiempo de frenar”, detalló la pasajera Rebeca Hernández.