“Volantean” para informar cierre de Linea 1 del Metro hasta febrero de 2023

A lo largo de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México se instalaron módulos de información para dar todos los detalles a los pasajeros sobre las estaciones que cerrarán a partir del 11 de julio y hasta febrero del próximo año debido a trabajos de modernización.

La Línea 1 tiene 53 años de operación. Para que el @MetroCDMX continúe siendo la columna vertebral de la movilidad en la ciudad, requiere de una intervención profunda. Consulta https://t.co/cBYo5DS3Q1 para conocer las acciones que se llevarán a cabo. #LaNuevaLinea1 pic.twitter.com/D07CqFMyzl — Agencia Digital de Innovación Pública (@LaAgenciaCDMX) June 29, 2022

Personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro ha comenzado a entregar volantes con toda la información sobre el primer cierre de la línea que será por 8 meses desde Pantitlán y hasta Salto del Agua.

“En la primera parte, es el cierre parcial, de Pantitlán a Salto del Agua a partir del 11 de julio… el tramo en operación va a ser de Observatorio a Balderas… vamos a tener 29 trenes nuevos… vamos a mejorar el tiempo en traslados”, dijo Emilio Garcés, de la gerencia de Atención al Usuario STC Metro.

De las 12 estaciones de la Línea 1 que estarán cerradas de julio a febrero, 8 cuentan ya con módulos itinerantes de información. Se trata de Tacubaya, Chapultepec, Balderas, Salto del Agua, Pino Suárez, San Lázaro, Zaragoza y Pantitlán.

También, la estación La Paz, de la Línea A que corre hasta Pantitlán y que se considera una línea complementaria del circuito.

“Porque pues lleva mucha gente de esa línea, entonces nos estamos anticipando desde ese punto, avisarles”, dijo Emilio Garcés, de la gerencia de Atención al Usuario STC Metro.

Adicionalmente, hay módulos fijos de información en las estaciones cercanas a las que estarán cerradas y que tienen gran afluencia como: Insurgentes, Tacubaya, Balderas, Hidalgo, Zócalo y La Raza.

Para la señalización al interior de las instalaciones del Metro y de los vagones, se recurrió a arquitectos, fotógrafos y diseñadores nacionales e internacionales, entre los que destacó, Lance Wyman como director de diseño y dos mexicanos, Arturo Quiñónez y Francisco Gallardo. pic.twitter.com/dogsFhkqKr — La Nueva Línea 1 (@LaNuevaL1) June 29, 2022

“Me agradó, es lo que hace falta porque a veces, en mi caso, yo he salido con tiempo… rápido, apresurado, y no llego al trabajo. Entonces aquí ya me están avisando desde antes que sí hay una manera de llegar a mi trabajo”, explicó Félix García, usuario del Metro.

“Está bien para podernos prevenir antes y saber dónde van a ser las terminales”, aseguró Cristina, usuaria del Metro.

Además de entregarlos en módulos de información, personal del sistema de transporte se acerca a repartir volantes en diversas áreas de las estaciones, principalmente donde es el paso de los usuarios.

