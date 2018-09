Vocero del Gobierno confía que TLCAN lo firme presidente Peña Nieto

El vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, confió en que antes de concluir el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se firme el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Entrevistado en el marco del desfile militar conmemorativo del 208 Aniversario de la Independencia de México, el vocero Eduardo Sánchez dijo que aún no está confirmada una reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la gira que realizará este mes el mandatario mexicano a la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York.

No todavía, no todavía, no lo tengo registrado como tal, si la hubiera con mucho gusto les informaríamos a tiempo”, destacó Sánchez.