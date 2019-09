Vital para EU ratificar T-MEC con México: Pence

El vicepresidente estadunidense, Mike Pence, calificó este día como “vital” para que el Congreso de su país ratifique el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Avalar ese acuerdo, que remplazará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), “impulsará la economía y fortalecerá la posición del presidente estadunidense en las negociaciones comerciales con China”, indicó Pence en un discurso en la conservadora Fundación Heritage.

El tratado “impulsaría las inversiones, exportaciones y puestos de trabajo, además de que ayudaría a la administración (Trump) mientras trata de concertar un acuerdo con China que ponga fin a la guerra comercial entre ambos países, la cual provoca inestabilidad en los mercados y aumenta los temores de recesión en Estados Unidos”, agregó.

El T-MEC nivela el “campo de juego y moderniza el comercio de una manera que coloca a los trabajadores estadunidenses en primer lugar. ¡Este acuerdo comercial es una gran victoria para la energía estadunidense, ya que Canadá y México son los dos principales destinos del petróleo estadunidense!”, indicó Pence en un mensaje de Twitter.

— Vice President Mike Pence (@VP) September 17, 2019