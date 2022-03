“No tengo miedo de que me vengan a buscar”, dice ante el Senado mexicana que fue condenada a 100 latigazos en Qatar

Paola Schietekat, la mexicana que fue sentenciada a recibir 100 latigazos y el posible encarcelamiento por 7 años en Qatar, por el delito de “sexo extramarital” luego de haber denunciado ser víctima de violación, estuvo en el Senado.

Te recomendamos: Mexicana denuncia agresión y la condenan a 100 latigazos en Qatar, cónsul no apoyó correctamente

Desde la sede legislativa pidió ayuda para ella y para cualquier mujer mexicana que sea violentada o agredida en un país extranjero.

Reveló que tiene miedo de que en Qatar sigan difiriendo la audiencia que tiene pendiente con la justicia de aquel país y que su caso quede en el olvido.

“Yo no tengo miedo de que me vengan a buscar. Lo que tengo miedo es que continúen difiriendo la audiencia sabiendo que este es un proceso que me cansa, que me agota y si continúan difiriendo la audiencia sin que haya catarsis, la opinión pública va a olvidarse de este caso, va a quedar en el olvido, no va a haber acciones, no podemos permitir, una vez más que una mujer sea aconsejada por su propia embajada a casarse con su agresor. Porque no podemos dejar que ningún representante consular acerque a una mujer al peligro y después la deje desprotegida, indefensa”, dijo Paola Schietekat.