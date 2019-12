Violencia y accidentes, principales causas de discapacidad motriz en México

Gustavo Estrada, de 22 años de edad, originario de Iztapalapa, en la Ciudad de México, sufrió un asalto hace cuatro años, una bala le ocasiono que perdiera una de sus piernas, luego de que uno de los ladrones le disparara y se desangrara durante casi 40 minutos.

Perdí la pierna cuando regresaba de trabajar y me asaltaron, me quitaron el teléfono, pero el problema es que ellos querían dinero y yo no tenía; uno comenzó a golpearme, y cuando intenté defenderme, sacó una pistola y le disparó a mi pierna, relató.