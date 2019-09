Fundación ‘Ana Bella’ ayuda a mujeres víctimas de violencia

Toni tenía poco tiempo de relación con su pareja cuando empezaron las agresiones. Primero fue el maltrato psicológico, los celos, las manipulaciones, los límites, después el maltrato económico y por último el físico.

Pero de repente de la noche a la mañana, todo lo que era amor, llegó a ser una pesadilla”, contó Toni, víctima de violencia de género.

Estuvo dos años con su agresor hasta que logró separarse. Lo denunció y se fue a juicio. Hoy tiene una orden de restricción que no permite al hombre acercarse a menos de 500 metros, pero, aunque Toni haya salido adelante vive con temor a que su agresor se vuelva a acercar y con la única garantía de un dispositivo para evitarlo.

Este dispositivo va conectado, va directamente conectado a la señal de la Policía entonces realmente si el agresor se va a acercar a mí o se acerca por la zona, este dispositivo salta, en la pantallita pone ‘agresor cerca’ y te pone como una especie de circulito, te pone la proximidad”, explicó Toni.

Ella forma parte de la Fundación “Ana Bella”, una red de mujeres que utilizan su esfuerzo, su historia y tiempo para ayudar a otras víctimas de violencia.

Ana Bella es la fundadora. Sufrió durante 11 años maltrato por parte de su esposo hasta que un día entendió que si no escapaba iba a morir.

Entonces esa noche después de 11 años le dije si no te puedo hacer feliz si me tienes que seguir pegando tú no crees que es mejor que nos separemos, a lo que él me contestó: ‘No chiquita, no, tú nunca te separarás de mí porque lo nuestro es amor o muerte’”, narró Ana Bella.

Ese día, Ana Bella huyó con sus 4 hijos y desde entonces dedica su vida a ayudar a otras mujeres.

En 2016 publicó su historia en redes sociales y hoy gracias a ese video, mujeres alrededor del mundo se han sentido identificadas.

Actualmente la fundación Ana Bella funciona como un grupo de ayuda en la red social de Facebook. Participan 20 mil mujeres de distintos países. En México ya son más de 2 mil integrantes.

Ana Téllez, una mujer dedicada a apoyar a víctimas de violencia de género

A los dos años de relación con su agresor, Ana se dio cuenta que era maltratada y planeó su huida durante un año.

Hoy, Ana Téllez es una de las 30 mujeres mexicanas encargadas de apoyar a otras víctimas de violencia.

Todos los días tenemos casos muy fuertes, en los cuales existen hombres que golpean y casi matan a las mujeres”, dijo Ana Tellez, representante en México de la fundación Ana Bella.

Como el caso de Sandra, quien llevaba 31 años de matrimonio y el 28 de abril de 2017 estuvo al borde de la muerte por una golpiza que recibió de su esposo.

Llega por detrás y me da el primer golpe con el martillo aquí en esta parte… y me da otro golpe en el ojo y continúa pegándome, yo metía las manos no lo agredí yo nada más trataba de esquivar, me dio otro golpe en la mano, otro en la boca, continuaron los golpes con el martillo”, contó Sandra Alicia García, víctima de violencia.

Los golpes más graves fueron en la cabeza, boca y en el ojo derecho. Tuvo que someterse a varias cirugías.

Fueron cuatro cirugías hasta ahorita; no me han dado de alta todavía, pero sí, el ojo quedó muy dañado, me destrozó el lagrimal y el párpado”, añadió Sandra Alicia.

Luego de tres meses, el agresor fue detenido, el proceso duró dos años, tiempo en el que estuvo en prisión preventiva.

El juicio se llevó a cabo del 25 al 27 de junio, Sandra presentó diversas pruebas, fotografías y el testimonio de 17 personas, entre ellos policías investigadores, oftalmólogos, peritos criminalistas, así como el de una vecina y su nieta quienes presenciaron la agresión.

El veredicto: inocente de los cargos y sin una orden de restricción por falta de pruebas.

Sandra estuvo tres días sin protección hasta que pudo tramitar un botón de pánico que tiene renovar mes con mes. Lo lleva puesto a todos lados, con él se siente segura.

Es para, para tener auxilio en caso de una emergencia. En dos minutos yo le oprimo y en dos minutos llega la Policía a auxiliarme. Es para prevenir alguna situación de riesgo”, explicó.

El caso de Sandra es uno de muchos que queda en la impunidad.

En el año 2009, el Instituto Politécnico creó un modelo de violencia llamado “Violentómetro” en donde se miden los 30 niveles de agresión, los primeros empiezan con bromas hirientes, chantajes, mentiras y celos. Los últimos terminan con abuso sexual, mutilación y asesinato.

De los 30, yo llegué hasta el 27”, denunció Laura Gómez, víctima de violencia de género.

Laura no denunció porque ella no sabía que la agresión es un delito. Han pasado 7 años desde que se alejó de su agresor, actualmente al igual que Ana Tellez se encarga de ayudar a otras mujeres.

Las circunstancias personales como la dependencia económica, edad o los hijos son algunas de las razones por las cuales las mujeres no dejan a su agresor, pero también en la mayoría de los casos porque no saben que son maltratadas.

La violencia de género no depende del país, nivel socioeconómico, ocupación o edad. Tampoco depende de los golpes, las agresiones o las manipulaciones. La violencia no tiene límites y menos vuelta a atrás.

