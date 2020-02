Violencia de género será causa de expulsión y despido en la UNAM

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó este miércoles que la violencia de género será causa de expulsión y despido.

“Se trata de decir no a la violencia en la Universidad y se trata de decir no en particular a la violencia de género y se trata de considerar todas las formas de violencia como una falta grave al interior de nuestra Universidad”, sentenció Pedro Salazar Ugarte, presidente de la Comisión de Legislación Universitaria.