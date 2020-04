Incrementan casos de violencia de género durante la pandemia por coronavirus en México

La pandemia por el coronavirus no solo no ha detenido las agresiones contra mujeres, sino que las ha agravado. Según el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos relacionados con violencia de género aumentaron 8% de febrero a marzo.

Los centros de apoyo a mujeres alertan de un incremento en las llamadas de auxilio en casos de violencia intrafamiliar.

“Cuando empezó lo de la cuarentena, que ya no podía salir, él estaba yendo a trabajar, iba tres veces a la semana, nada más, y pues ya los golpes eran más constantes”, narró Alejandra, víctima de violencia de género en CDMX.

“Yo nada más tenía, por decir, permiso de salir a comprar mi comida. Golpes físicos no era seguido, pero ya como que, ya era cada ocho días o cada 15, en los últimos, se puede decir, tres meses”, comentó Adriana, víctima de violencia de género, en Morelos.

Días después de iniciada la cuarentena, Alejandra y Adriana huyeron de sus parejas. Escaparon con sus respectivas hijas, pues la violencia física y psicológica en su contra arreció con el confinamiento y ponía en riesgo sus vidas.

“Estaba yo muy deprimida 00:31:20 Días antes me había golpeado 00:31:31 Yo me salí sin pensar las cosas… y esa fue mi reacción”, agregó Adriana.

“Él ya había intentado, intento de homicidio conmigo. Entonces dije “no, ya la libré una vez, y si no me voy, ya no la voy a librar” , apuntó Alejandra.

Alejandra encontró resguardo en la Asociación Espacio Mujeres, integrante de la Red Nacional de Refugios.

Cuando inició la cuarentena lanzaron la campaña Aislamiento sin Violencia para orientar a mujeres sobre qué hacer ante las agresiones.

“Después de las dos semanas, las llamadas ya eran diferentes, mujeres que ya estaban viviendo la situación de violencia Me está agrediendo, no sé qué hacer”, apuntó Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios.

“Los servicios no se han detenido, quizá sí están en capacidad disminuida”, comentó Nelly Montealegre, subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

A la cuarta semana, según la red, las llamadas de auxilio ya habían aumentado en 60 por ciento respecto al mismo periodo del 2019. En los últimos días detectan que las víctimas por la presencia constante de los agresores ya no llaman, ellas o sus hijos envían mensajes a través de las redes sociales.

“Yo por causa de los golpes yo no podía salir a la calle, no podía hablar con mi familia”, señaló Alejandra, víctima de violencia de género.

Antes de la pandemia, algunos refugios de la red registraban unas tres solicitudes de ingreso al mes. Ahora, son hasta tres a la semana.

“Hemos tenido que hacer tres rescates de forma inmediata de mujeres que nos llaman. Las violencias machistas y los feminicidios no están en cuarentena”, apuntó Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios.

“Yo tuve que esperar a que casi me mataran para que decidiera irme, yo sé que hay mucha gente que nos puede ayudar”, dijo Alejandra, víctima de violencia de género.

Con información de Guillermo Rivera y Víctor Olvera.

LLH