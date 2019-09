Olga Sánchez rechaza que la depuración policiaca fortalecerá el crimen organizado

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, descartó que los recientes ataques del crimen organizado signifique que se ha desatado la violencia en México.

Rechazó que el proceso de depuración policiaca, fortalecerá al crimen organizado que buscaría ingresar a sus filas a quienes no pasen los controles de confianza.

No, no, porque tienen 5 oportunidades, no solamente Guardia Nacional, hay 5 oportunidades en aduanas, en Instituto Nacional de Migración, en Protección Federal y otras dos, hay 5 oportunidades para que ellos puedan decidir a dónde se van”, mencionó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.