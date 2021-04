Violencia entre cárteles incomunica a habitantes en Apatzingán-Aguililla, Michoacán

La zozobra en Aguililla, Michoacán se incrementó el fin de semana después de que el Cártel Jalisco Nueva Generación continuará su asedio contra la cabecera municipal, quemando tramos carreteros y algunos caminos alternos.

Integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación incendiaron maquinarias que utiliza el grupo criminal Cárteles Unidos para cortar la carretera Apatzingán-Aguililla y caminos alternos en la zona.

Según los videos difundidos por el Cártel Jalisco en redes sociales, hicieron las quemas para mostrar que taparon algunas de las zanjas por donde, aseguran, continuarán avanzando rumbo a la cabecera municipal de Aguililla.

Horas después de las quemas, habitantes y sacerdotes en la región reportaron que integrantes de los Cárteles Unidos destruyeron el paso alterno a Aguililla en respuesta a la quema de la maquinaria.

“Las cosas se están poniendo peor, tumbaron el ‘Puente del Montoso’, que era el único paso que había para Apatzingán, y si ya quitaron ese paso entonces no se que va a suceder, bueno si se que va a suceder, van a quedar totalmente aislados los de Aguililla por ese lado con toda la gente de allá”, reiteró José Luis Segura Barragán, sacerdote DE LA Diócesis Apatzingan, Michoacán.

Apenas la noche de este jueves, habitantes de ese municipio transmitieron en vivo balaceras producto de choques entre ambos grupos criminales. Cuentan que desde hace meses temen quedar totalmente incomunicados, así lo han denunciado en reuniones, asambleas y protestas en la cabecera municipal.

“Ya no podemos aguantar más, seguir en esta situación, ya 6 meses es una burla, en qué municipio dura tanto un bloqueo en una carretera. No podemos seguir sufriendo situaciones de muertes, situaciones de enfermos, situaciones de hambre, situaciones de alza de precios, falta de trabajo, no podemos, estamos hartos”, refirió un habitante de Aguililla, Michoacán.