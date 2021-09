Por violencia entre cárteles, maestros y niños temen regresar a clases presenciales en Apaseo El Alto

En Apaseo el Alto, municipio de Guanajuato la violencia y no el COVID está dejando sin niños las aulas de la comunidad del Llanito y es que con el regreso a clases presenciales, también volvió el temor de los padres de familia y maestros, a que los menores queden en medio de las balas del crimen organizado.

La lucha por el territorio de Apaseo El Alto, entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Santa Rosa, ha ocasionado que el principal miedo de los profesores de educación básica sea que un tiroteo no les permita ingresar a las aulas, como ya le ha ocurrido a Silvia Ayala, directora del preescolar “Estefania Castañeda”, de la comunidad El Llanito.

“Las maestras se encuentran cuerpos, llegamos y no nos dejan entrar en la comunidad porque hay un muerto tirado”, agregó Silvia Ayala, directora de preescolar en Apaseo el Alto, Guanajuato.

La violencia del crimen organizado está derivando en otro tipo de delitos que también afectan a los profesores, como la extorsión y el robo a mano armada.

Para Silvia, la violencia está provocando deserción escolar y que los maestros ya no quieran ir a algunas comunidades del municipio de Apaseo.

En las paredes de las escuelas de la zona pueden verse las huellas que dejan las calibre 50 utilizadas por los cárteles. Inclusive los saqueos a planteles se han vuelto una constante, algo que mantiene a los alumnos tomando clases prácticamente en jaulas y no en aulas.

“La ciudadanía pide que haya un cese al fuego, lo que está pasando en el estado de Guanajuato no está en manos de las autoridades, no tienen los hombres y las armas, ni los recursos como para poder enfrentar a los delincuentes así que estamos en manos de los criminales”, David Saucedo, consultor en seguridad en León, Guanajuato.

Las autoridades locales aseguran que no estaban al tanto de los riesgos que acusan padres y maestros.

“A pesar de eso las familias dicen que tienen temor de regresar a sus hijos a las escuela, no sólo por el tema del COVID, sino por este tema que le menciono. ¿Qué pasó, quedaron rebasados, tienen mayor infraestructura las organizaciones criminales? No ese tema no, lo desconozco, requerimos todos trabajar, esto es cultura también, si ha sido suficiente, pero hace falta más que nada cultura”, concluyó Maria Del Carmén Ortiz, Alcaldesa de Apaseo el Alto