Vinculan a proceso a “El Vira”, presunto asaltante que disparó a chofer en Tlalnepantla

Jorge David “N”, alias “El Vira“, fue vinculado a proceso por los delitos de robo a transporte público y homicidio en grado de tentativa, luego de que presuntamente le disparó a un chofer en la cabeza.

Una jueza del Poder Judicial del Estado de México tomó en cuenta la declaración de un pasajero, quien dijo que reconoció a Jorge David como el mismo que participó en el asalto ocurrido la mañana del 26 de octubre, en la colonia San Rafael, municipio de Tlalnepantla.

La jueza dijo que había indicios que Jorge David sí participó en el robo, junto con un cómplice que vestía con chaleco y casco como el utilizado por los obreros de la construcción.

La audiencia se extendió más de 4 horas, debido al debate entre la defensa del imputado y el Ministerio Público, pues se presentó una perito de la Fiscalía de Justicia mexiquense, quien informó que el acusado había salido negativo a la prueba de radisonato.

Aunque se aclaró que el estudio se realizó cinco días después de su aparente participación en el robo.

En la audiencia Jorge David le mostró los brazos a la jueza para enseñarle que tiene tatuajes en la parte posterior de las manos y compararlas con el video del momento de la agresión, donde se ve, que quién dispara, supuestamente, no tiene tatuajes.

“Se realizó una prueba pericial en química forense respecto del radisonato de sodio, prueba que establece si hay plomo y bario en la piel de mi representado. Sale negativa, desde luego… Pero no fue tomada en cuenta es desestimada… El video se advierte con claridad que en el dorso de la mano nada más del sujeto que activa alarma no presenta tatuajes… Mi representado tiene tatuado desde el codo hasta los nudillos circunstancia que es inconcidente… Mi representado no accionó el arma; tendría que estar en libertad”, explicó Fernando Rodríguez, abogado del imputado.