Vinculan a proceso a trabajadores del Metro por choque de trenes en Tacubaya

Los trabajadores del Metro, Alan Omar y María Maricela, implicados en el accidente en la estación Tacubaya, fueron vinculados a proceso por los delitos de lesiones, daño a la propiedad y homicidio culposo.

En una audiencia que se realizó bajo la modalidad de tele-presencia, se determinó que el conductor del convoy 33, Alan Omar y María Maricela, reguladora de tránsito de la Línea 1, podrán seguir su proceso en libertad.

El juez de oralidad dio tres meses para la investigación complementaria y ordenó imponerles la medida de presentarse a firmar quincenalmente, la prohibición de salir del país y de acercase a las víctimas, así como suspensión de sus actividades labores.

Según las Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ambos incurrieron en una seria de omisiones que provocaron el accidente cómo no aplicar el frenado del convoy, cambiaron el pilotaje a modo manual, no realizar el desalojo del tren y no avisar vía radio al conductor que estaba en la estación Tacubaya.

Se sabe que, durante la audiencia, que fue de carácter privado, la defensa de los trabajadores rechazó la imputación del Ministerio Público y dijo que el accidente que se debió una falla mecánica.

El accidente ocurrió a las 23:38 horas del 10 de marzo, cuando el tren 33 se fue en reversa desde la estación Observatorio hacía Tacubaya, donde impactó al convoy 38 que estaba detenido, dejando un saldo de un muerto y 40 lesionados.

Con información de Arturo Sierra.

