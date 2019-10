Vinculan a proceso a exsubsecretario de Finanzas de CDMX

Con base en datos aportados por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, un juez de control vinculó a proceso a Hedilberto Chávez Gerónimo, exsubsecretario de Finanzas de la Ciudad de México, acusado de desfalco de recursos.

El exfuncionario fue arrestado después de que se cumplimentara, en la alcaldía Gustavo A. Madero, una orden de aprehensión en su contra.

Tras lo anterior el exfuncionario fue trasladado ante el Juez de Control de Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, en el Reclusorio Sur, para determinar su situación jurídica.

La audiencia de cumplimentación de orden de aprehensión se celebró el 13 de octubre, donde la defensa solicitó la duplicidad de término constitucional, por lo que el proceso se reanudó el 18 de octubre.

Durante esta nueva audiencia el juzgador ratificó como medida cautelar la prisión preventiva justificada y fijó el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Detalles del caso revelan que el hombre tenía el cargo de subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y, a través de un depósito que hizo la Hacienda Pública de la capital, se detectaron irregularidades que eran avaladas por el implicado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 26 de julio de 2017 el Gobierno Federal depositó a la Secretaría de Finanzas capitalina más de 3 millones de pesos, no obstante, la Contraloría de la capital identificó irregularidades en dicha junta, donde todas las operaciones, como contrataciones y pagos, eran avaladas por el ahora imputado”, comentó Ulises Lara López, vocero de la PGJCDMX

No seremos tapadera de nadie: Sheinbaum tras detención de exsubsecretario de Finanzas

El pasado 13 de octubre, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración no será tapadera de nadie, en referencia a la detención de Hedilberto Chávez Gerónimo, exsubsecretario de Finanzas de la Ciudad de México, acusado de desfalco de recursos.

En entrevista en Tláhuac, Sheinbaum Pardo aseguró que ese personaje es uno de una serie de exfuncionarios de esa y otras dependencias que son parte de las carpetas de investigación abiertas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local.

Como yo lo he dicho, no vamos a ser tapadera de nadie, me da gusto que la Procuraduría siga avanzando en las investigaciones y que vaya dando resultados porque se cometieron muchas irregularidades”, expuso.

La mandataria capitalina afirmó que el arresto del exfuncionario de la Secretaría de Finanzas fue producto de una investigación seria de la Procuraduría local que ha llevado a otros exservidores públicos más a la cárcel.

Explicó que en cuanto se encontraron indicios de delitos de tipo penal, la Secretaría de la Contraloría presentó ante la PGJ la denuncia correspondiente y también hizo sus propias revisiones de tipo administrativo.

Nos da gusto porque se hacen carpetas de investigación muy serias donde hay investigación sustentada y en este caso hay ya varios funcionarios de la ex Secretaría de Finanzas que están presos”, dijo.

