Vinculan a proceso a exfiscal de Veracruz por desaparición forzada y secuestro

El exfiscal general de Veracruz, Jorge “N”, fue vinculado a proceso por un juez de control en el distrito judicial de Xalapa por los delitos de desaparición forzada de persona y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.

N+ te recomienda Las claves de la detención de Jorge Winckler, exfiscal de Veracruz

Luego de la continuación de la audiencia este domingo que se prolongó por más de 8 horas, la Fiscalía de Veracruz logró acreditar las acusaciones contra el exfiscal quien se mantendrá detenido en el Penal de Pacho Viejo.

La defensa legal desestimó las acusaciones de la fiscalía y dijo que buscará un amparo contra la vinculación a proceso para obtener la libertad de su defendido.

“Está desaparecida verdad que no, vino a la audiencia está desaparecido, anduvo presentando documentos desde 2016 en adelante está desaparecido no verdad, pues a Jorge lo acusan de haberlo desaparecido y la ley dice desaparición forzada de personas que una persona está desaparecida cuando no está encontrada, no está presente, no es hallada”, destacó Rodolfo Félix, abogado de Jorge “N”.