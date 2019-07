Vinculan a proceso a dos detenidos por caso Norberto Ronquillo

Este domingo, un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó que dos de los detenidos por el homicidio del estudiante de la Universidad del Pedregal, Norberto Ronquillo, quedan vinculados a proceso.

Te recomendamos: Localizan sin vida a Norberto Ronquillo, estudiante universitario secuestrado

Fueron vinculados a proceso José “N” y Óscar “N” por el caso del joven Norberto Ronquillo, quien fue asesinado. La audiencia fue privada y estuvo presente el padre del joven, el señor Norberto Ronquillo, acompañado de su abogado.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) informó que el cuerpo de Norberto Ronquillo, que fue secuestrado el martes 4 de junio, fue localizado en Xochimilco la madrugada del lunes 10 de junio.

Hasta el momento hay cuatro detenidos relacionados con el plagio del joven identificados como: Óscar, José, Daniel y Fernando, el último individuo está identificado como el autor material del homicidio del estudiante universitario.

La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México busca a dos mujeres identificadas como Yuri y Elvira, presuntamente implicadas en el secuestro de Norberto Ronquillo.

Fuentes de la Procuraduría señalaron a una mujer identificada como Yuri, que fue estudiante irregular de la Universidad del Pedregal en el 2016 y sólo permaneció un corto periodo que no superó los cuatro meses. La joven dejó la institución; sin embargo, se analiza si tuvo contacto con Norberto y podría haber dado información del joven a los secuestradores.

La segunda presunta implicada, Elvira, no formó parte de la institución educativa y se presume que es integrante del grupo que participó en el secuestro y muerte de Norberto Ronquillo.

Norberto Ronquillo Hernández, de 22 años de edad, estudió para obtener la licenciatura de mercadotecnia en la Universidad del Pedregal, y por la cual estaba a punto de celebrar su graduación.

Norberto nació en Meoqui, una comunidad ubicada a las afueras de Delicias, Chihuahua, a donde los restos serán trasladados para ser incinerados, informó su madre, Norelia Hernández. Ella lo describió como “un joven sano, muy amiguero y le gustaba mucho bailar. Ese era mi hijo”.

La señora Hernández recordó cómo su hijo la tranquilizaba cuando ella se preocupaba por la inseguridad en la capital del país.

No tenemos un indicio de que él tuviera algún problema. Yo muchas veces le decía –porque él no contaba con auto y mi hermana le prestaba su camioneta o mi sobrino– no camines, y él me aseguraba, ‘no hay problema mamá, es seguro’, él siempre se sentía seguro”, relató la señora Hernández.