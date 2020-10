Vinculan a proceso a Daniel Isaías ‘N’, exintegrante de Onda Vaselina, por retención de menores

Las autoridades de la Ciudad de México vincularon a proceso al ciudadano Daniel Isaías ’N’, después de que fuera acusado de retención de menores.

Las pruebas del caso, las cuales fueron determinantes para decidir su situación legal, fueron presentadas por el representante social de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, adscrita a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas.

La resolución sobre el señalado, quien estaba con la menor durante el cateo, fue compartida, por medio de un comunicado, por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Se determinó que Daniel Isaías, quien formara parte de la agrupación musical Onda Vaselina, deberá presentarse cada mes en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, además de que se le prohibió acercarse a la menor que habría retenido y que se trata de su propia hija.

En su momento, Daniel Isaías señaló que todo inició cuando su expareja reportó la desaparición de la menor y hasta se emitió la Alerta Amber para buscar dar con su paradero.

“Es totalmente falso. Está conmigo que soy su papá. La mamá de Regi viajó a San Diego en pleno brote de pandemia de COVID-19, no solo fue eso, sino que al llegar me comparte que tiene todos los síntomas del COVID-19, para ese momento me dijo ‘no me entregues a Regina'”, explicó en su momento el acusado.