Vinculan a proceso al doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, por abuso de autoridad en Chiapas

Un juez de Control vinculó a proceso al doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, por el delito de abuso de autoridad.

Te puede interesar: Médicos de Chiapas exigen liberar al doctor Gerardo Grajales Yuca, tras muerte de paciente con COVID-19

El médico fue detenido el fin de semana pasado presuntamente por solicitar al familiar de un paciente con COVID que comprara insumos médicos por su cuenta.

“Somos de gente humilde, por qué le están haciendo esto, padre divino”, dijo María Candelaria Yuca, mamá del doctor Grajales, llorando y pidiendo justicia.

Familiares, amigos y compañeros del doctor Grajales Yuca se manifestaron afuera del centro penitenciario ‘El Canelo’, en Chiapa de Corzo, para pedir su liberación, mientras se desarrollaba su audiencia de vinculación a proceso.

Los abogados del doctor indicaron que apelarán la resolución pues el abuso de autoridad no es un delito grave.

Como responsable de la clínica COVID del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Chiapas, el médico atendió al político Miguel Arturo Ramírez López, quien falleció.

Según su hija, Grajales Yuca le expidió una receta para que comprara medicamentos para atender a su padre.

La Fiscalía estatal informó sobre una nueva carpeta de investigación en contra del médico.

“Hay otra persona quien también denunció hechos de corrupción cometido por el doctor Gerardo Vicente N.”, señaló el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del Estado de Chiapas.

El denunciante asegura que el doctor, así como otra doctora de nombre Ana Paola, le pidieron dinero para para darle rehabilitación médica. Actualmente la doctora colabora con la fiscalía en calidad de testigo colaborador.

“Ella con el doctor Yuca, estuvieron aquí en mi domicilio y yo nunca contraté al doctor Yuca para que me atendiera ni fuera mi médico, sino que lo trajo esta señorita y que además me manifestara el doctor Yuca que él me podía ingresar al ISSTECH pero que tenía un costo y que ese costo me iban a fijar; vino esta señorita a la una de la mañana y me manifestó que la habitación costaría entre 550 y 650 mil pesos.”, apuntó José Gustavo Cervantes Yáñez, demandante del doctor Grajales.

“La doctora Ana Paola Rubiano narró hechos donde ella participó por instrucciones del doctor Gerardo Vicente N.”, dijo Jorge Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas.

Con información de Juan Álvarez.

LLH