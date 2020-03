Vinculan a proceso a taxista violador de la Ciudad de México

Este viernes, fue vinculado a proceso Miguel Ángel ‘N’ por la violación y secuestro exprés de una mujer, quien utilizaba un taxi de la Ciudad de México para agredir sexualmente a sus víctimas en la zona del Metro Constitución de 1917, en la alcaldía Iztapalapa.

Te recomendamos: Víctima de abuso sexual en la CDMX relata su historia

Antes de llegar al domicilio yo voy preparando el dinero para pagarle y en ese momento el taxista sacó una pistola, me amenazó y me pidió todas mis cosas”, relató Diana, víctima.

Durante la audiencia, en el Reclusorio Oriente, el Ministerio Público acreditó la responsabilidad de Miguel Ángel en los delitos de secuestro exprés agravado y violación de Diana, perpetrados el pasado 20 de diciembre de 2018.

La defensa del acusado no presentó pruebas a favor, motivo por el cual un juez de control dictó prisión preventiva y dio un plazo de tres meses para finalizar la investigación.

La víctima estuvo en una sala contigua, sin tener contacto con su victimario y su participación fue a través de una videocámara, protegiendo siempre su identidad.

Miguel Ángel, de 38 años de edad, enfrenta otras cinco carpetas de investigación por secuestro exprés, violación y robo; estos delitos los efectuaba con un cómplice, mismo que sigue libre.

Intente abrir la puerta del taxi, pero ya no podía y el tipo que salió de la cajuela me agarró de mi hombro y me acostó hacia sus piernas”, recordó la víctima.