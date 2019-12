Villa Unión, la balacera que dejó un pueblo fantasma

La Fiscalía de Coahuila obtuvo 10 órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de irrumpir la paz en Villa Unión, el pasado fin de semana; los habitantes de esta ciudad, poco más de seis mil personas, continúan sus días con miedo, a pesar de la presencia de fuerzas federales y estatales.

Ya no me siento segura aquí, ya nomás porque tengo que trabajar, pero ahorita estoy temblando”, comentó Socorro Rodríguez, comerciante de Villa Unión.

Desde el sábado, cuando un grupo de 150 integrantes del cártel del noreste entró a Villa Unión, el pueblo y sus calles permanecen vacías; este miércoles, algunos comercios se arriesgaron a abrir sus puertas, como Socorro, la única comerciante cercana a la alcaldía, uno de los sitios más devastados tras el ataque.

A mí, la verdad, me dolían mucho las piernas, me duelen porque estuve casi en cuclillas, fueron siglos en ese momento, ahorita casi no hay gente y se me hace muy difícil, pero uno tiene que darse valor para seguir adelante”, resaltó Socorro.