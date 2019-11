Aumentan casos de VIH y sífilis entre migrantes, en Chiapas

En Chiapas, aumentan los casos de VIH y sífilis. De acuerdo con la Secretaría de Salud del estado, en 2019 se han registrado 30 nuevos casos de VIH en migrantes, cinco veces más que en 2018.

La alerta se encuentra en Tapachula, justo en la frontera con Guatemala, por donde han pasado miles de personas rumbo a Estados Unidos y donde la oferta y demanda de trabajo sexual es cada vez mayor.

El sábado pasado me salieron seis hombres que querían sin condón, no. Prefiero no hacer nada, a que vaya y me infecte porque sus 200, 300 que me va a dar, no me va a curar”, dice una trabajadora sexual entrevistada para Despierta.