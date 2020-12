‘Viene la segunda etapa de la 4T’, dice AMLO en gira por Sinaloa

De gira por Sinaloa, donde supervisó los trabajos obras en la Presa Picachos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que ya inició la segunda etapa de la Cuarta Transformación (4T), en la que dijo, se dará continuidad a las obras para concluirlas en los próximos dos años o a finales de 2024.

“Viene la segunda etapa, lo que hablo del mediano plazo, es darle continuidad a lo que ya iniciamos y terminar obras, que se puedan concluir en los siguientes dos años o a finales de 2024”, dijo el presidente López Obrador en compañía de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz.

En su discurso, el presidente López Obrador dijo que su administración inició el sexenio lleno de obras no terminadas. “Estamos hablando de cientos de hospitales, de escuelas, de caminos, de presas, de trenes, de muchas obras inconclusas”, señaló.

Ante ello, dijo que su gobierno no comprometerá “más de lo que no se va a poder cumplir, porque no queremos dejar obras en proceso, es decir, inconclusas”, zanjó.

El presidente López Obrador finalizó su discurso haciendo énfasis en la importancia de las obras de infraestructura hidráulica, pues contribuyen a la mejora de los distritos de riego, que dijo son vitales para garantizar la autosuficiencia alimentaria.

“Tenemos que seguir mejorando los distritos de riego para ser autosuficientes en la producción de alimentos, producir en México lo que consumimos y no depender del extranjero”, remató.

