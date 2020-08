Pío López Obrador y David León deben ser investigados, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los videos donde aparece su hermano recibiendo dinero de manos de David León, hechos que dijo deben ser investigados porque “el buen juez por su casa empieza”.

“Si un familiar mío comete un delito, debe ser castigado, yo también estoy en condiciones de declarar, y no sería la primera vez, muchas veces he estado denunciado por corrupción, he salido ileso de esas calumnias”, dijo el presidente López Obrador